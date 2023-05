Für FC Dornbirn zählt gegen FAC Wien nur ein Heimsieg

Die Rothosen brauchen im Abstiegskampf drei Punkte.

Der Ticker vom Spiel FC Dornbirn vs FAC Wien

Am kommenden Freitag gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club beim FC Mohren Dornbirn 1913 im Stadion Birkenwiese. Beim Duell gegen die Rothosen will der FAC sich für die 0:3 Heimniederlage im Oktober revanchieren.

Das erste Spiel dieser heißen Schlussphase der 2. Liga bringt die Floridsdorfer nun nach Vorarlberg zum FC Mohren Dornbirn 1913. Die Rothosen befinden sich aktuell auf dem 12. Tabellenplatz, nur einen Punkt vor den drei Abstiegsplätzen. Nach sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen stehen die Gastgeber gegen den FAC unter Druck, nicht in die unteren Ränge abzurutschen.

Genau diese Umstände lassen das Team Rund um Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov gewarnt sein: „Vor ein paar Tagen habe ich noch gedacht, dass das kommende Spiel für Dornbirn nicht so viel Bedeutung haben wird. Da es jetzt aufgrund der Lizenz des SV Stripfing doch drei Absteiger geben wird, hat sich die Situation jetzt geändert. Aber mit Thomas Janeschitz haben sie für mich einen der besten Trainer der Liga, der seine Spieler bestimmt gut auf die Partie vorbereiten wird. Durch ihre kompakte Spielweise und ihre schnellen Konter sind sie im Umschaltspiel eine der gefährlichsten Mannschaften der Liga. Mit Jan Stefanon und Sebastian Santin haben sie auf den Flügelpositionen zwei Spieler, die ihre Qualitäten in genau diesen Umschaltmomenten zeigen können. Entscheidend wird also sein wie konzentriert, fokussiert und diszipliniert wir in der Restverteidigung agieren.“