Für einen Kredit: Frau bringt toten Verwandten zur Bank

In Rio de Janeiro hat eine Frau versucht, mit dem Leichnam ihres Onkels einen Kredit zu erschleichen. Der bizarre Betrugsversuch flog auf.

Eine schockierende Szene spielte sich in einer Bankfiliale in Rio de Janeiro ab: Eine Frau wurde festgenommen, nachdem sie versucht hatte, mit einem toten Mann im Rollstuhl einen Kredit zu erhalten. "Sie versuchte, seine Unterschrift zu fälschen. Er war bereits tot, als er in der Bank ankam", erklärte der Polizeibeamte Fábio Luiz Souza, zitiert von "G1".

Bizarre Aktion gefilmt

Widersprüchliche Angaben zur Todesursache

Die Untersuchung widerlegte die Behauptung der Frau, der Mann sei erst in der Bank verstorben. "Die Totenflecke am Hinterkopf deuten darauf hin, dass er im Liegen gestorben ist", teilte die Polizei mit. Wäre der Mann in der Bank gestorben, hätten sich die Totenflecke an den Beinen zeigen müssen.