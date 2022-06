"Funky Mike" bringt den Breakdance ins Klubhaus

FRK-Tanzschul-Urgestein, Nationalteam-Coach und DJ Mike Saretzki kommt am Samstag in die Tonight Show (19.30 Uhr, VOL.AT und Ländle TV).

Wenn es in Vorarlberg jemanden gibt, der untrennbar mit Breakdanc, B-Boying, Hip Hop und der Liebe zu diesem inzwischen olympischen Sport verbunden ist, dann wohl "Funky Mike". Der gebürtige Deutsche ist seit über 20 Jahren fest verankert in der heimischen Szene und als Tänzer, Lehrer und Choreograf an der FRK Dance School Academy tätig, inzwischen auch als Trainer des österreichischen Breakdance-Nationalteams. Im Klubhaus spricht der charismatische B-Boy über aktuelle Trends und Stilrichtungen.













Natürlich hat er auch ein paar seiner besten Moves im Gepäck, die er zu den Klängen der Klubhaus-Combo The DeadBeatz performt. Neben seiner Leidenschaft für Tanz ist der Wahl-Vorarlberger auch als DJ und Produzent tätig, hier unter dem Namen "Munky Fike". Langeweile ist also definitiv ein Fremdwort für Mike Saretzki, was er im Gespräch mit Host Jogi auf der korallenroten Klubhaus-Couch deutlich zum Ausdruck bringt.

Fohren Klubhaus Bar, Weisheiten aus dem Forum und The DeadBeatz