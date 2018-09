"Funktionierendes Gesundheitssystem wird zu Grunde gerichtet!"

Mit massivster Kritik an der Krankenkassenreform lässt AK-Vizepräsidentin Manuela Auer aufhorchen. Sie spricht von beschämenden Vorgängen - und fürchtet Verschlechterungen für die Patienten.

Auf Initiative der FSG-Dienstnehmervertreter in der Vorarlberger Gebietskrankenkasse wurde am Montag eine außerordentliche Dienstnehmerkurie einberufen und die nun vorliegenden Gesetzesänderungen diskutiert. Auer betont: “Der Gesetzesentwurf ist ein massiver Eingriff in die Selbstverwaltung der Gebietskrankenkassen und bringt den Versicherten und Patienten rein gar nichts!”

“Es wird zwangsläufig zu Leistungskürzungen kommen”

Wenn die Beiträge der Versicherten zentral von einer Stelle eingehoben und verwaltet würden, werde die Vorarlberger GKK nicht mehr selbst über ihre Finanzen verfügen und entscheiden können, wie sie eingesetzt werden. so Auer. Auch Rücklagen könnten nicht mehr gebildet werden. Die Abschaffung der Vertragshoheit mit der Ärztekammer, bedeute zudem, dass weniger Facharztstellen genehmigt werden könnten. “Entschieden wird das künftig in der Zentrale in Wien.” Außerdem zweifelt Auer daran, ob die VGKK weiter innovativ sein kann: So dürfen Allgemeinärzte in Vorarlberg Leistungen wie Ultraschalluntersuchungen oder 24-Stunden-Blutdruckmessungen durchführen. In anderen Bundesländern müssen die Patienten dafür zum Facharzt oder in eine Spitalsambulanz, was zu längeren Wartezeiten führt. “Es wird zwangsläufig zu Leistungskürzungen kommen, da eine Harmonisierung auf Vorarlberger Niveau deutlich teurer wird.“