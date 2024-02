Funkenwochenende in Hörbranz

Funken, Feuerwerk und 30 Jahr-Feier

Das Funkenwochenende 2024 verlangte von den drei Hörbranzer Funkenzünften Ruggburg, Berg und Giggelstein einiges an Wetterfestigkeit ab. Hatte doch der Wettergott am Samstag den 17.02.2024 nicht viel Einsicht mit den Funkenbauern. Bei leichtem Nieseln und teilweisem Regen sammelten die Zunftmitglieder das Brennmaterial zusammen, bauten es an den aufgeweichten Funkenplätzen zu ansehnlichen Funkenwerken auf und auch die Kinderfunken wurden trotz witterungsbedingten Erschwernissen errichtet. Die Funken Ruggburg und Berg wurden am Samstag entzündet, in der Parzelle Giggelstein wurde der Funken am Funkensonntag entfacht. Abordnungen des Musikvereins waren an den Funken- und Festplätzen zu hören, in der Parzelle Berg legte Bürgermeister Andreas Kresser alias DJ Andy am DJ Pult im Festzelt auf, in der Parzelle Ruggburg konnten die Funkenbesucher in der trockenen und geheizten „Hölle 2.0“ die Wintervertreibung feiern. An allen drei Funkenplätzen wurden die Gäste von den Zunftmitgliedern kulinarisch umsorgt, im Schein der Feuer ließ es sich in angenehmer Gesellschaft und bei Funkaküchle recht lange aushalten. Auch heuer zeigte sich wieder, dass die Tradition des Funken-Abbrennens, mit der der Winter vertrieben werden soll, auch einen wichtigen sozialen Stellenwert besitzt. Schon beim Funkenbauen kommen viele Helfer aus dem ganzen Ort in die Parzellen, um zu helfen. Und beim Funkenfest sind viele ehemalige Parzellenbewohner aus Nah und Fern an den Feuern und man trifft Nachbarn, Verwandte und Freunde und kann Kontakte auffrischen und pflegen.