Funkenturm in voller Pracht

Namenlose Hexe sagt "Ciao" zum Winter.

FELDKIRCH-NOFELS Bei wunderschönem Wetter verabschiedete man sich am Funkensonntag in Nofels vom Winter. Die kurzfristig beschlossene Veranstaltung war reichlich besucht – der ganze Platz war voll, alle “Zunftmitglieder waren motiviert und gut gelaunt”, erklärt Zunftmeister Michael Meier. Im Gegensatz zu anderen Parzellen wurde das Standardprogramm durchgeführt: Es wurde kein kleiner Funkenturm, sondern einer aus voller Größe, ganze 18 Meter, verbrannt! Umso größer war die Begeisterung aller Anwesenden. Eingeladen hat die Feuerwehr in Nofels zum Feuerspektakel: Sie präsentieren sich wie jedes Jahr als Funkenzunft. n Nofels haben die Funkenhexen keinen Namen – sofern sie verbrannt werden. „Falls es eine Hexenbeerdigung gibt, müssen wir ihnen zwangsweise einen Namen geben“, so der Zunftmeister. TAY