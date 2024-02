Funkenhexe ja, oder nein? Das sagen Vorarlberger Zünfte

Die überwältigende Mehrheit der im Land gezündeten Funken wollen – noch – nicht auf eine Hexe verzichten.

Lauterach, Bludenz, Hohenems, Schruns – es sind jene Orte und Städte, an denen es am kommenden Wochenende Funken ohne Hexen, fixiert am höchsten Punkt der Funkenbauten, gibt. Für die überwältigende Mehrheit der traditionellen Brauchtums-Veranstalter ist das Ritual einer symbolischen Hexenverbrennung jedoch nach wie vor fester Bestandteil des Spektakels.