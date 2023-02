Funkenfete und Party für Groß und Klein

Das Funkenwochenende in Fußach kann sich sehen lassen - gleich drei Tage wird hier bei freiem Eintritt und im beheiztem Zelt gefeiert.

Der Funkenaufbau ist in vollem Gang – von Freitagabend bis zum Funkenabbrennen am Sonntagabend sorgt die Funkenbande Fußach für ein tolles Programm. Am Freitagabend startet die Funkenfete mit Barbetrieb ab 20 Uhr – live on Stage sind “The Rubberneckers” und werden den Gästen einheizen. Zur Stärkung gibts Leberkässemmel. Am Samstag geht die WarmUp Party bereits mit der Bewirtung ab 12 Uhr los. Besucher(innen) dürfen sich auf hausgemachte Gerstensuppe, Braten und Knödel freuen. Am Abend hat die Bar ab 19 Uhr geöffnet, auf der Bühne unterhält Mike Live.