Funken Sonnenheim als Frühlingsbote

Wegen Sturm verschobener Funken gefiel bei schönstem Wetter Groß und Klein.

FRASTANZ Die umsichtige Funkengemeinschaft Sonnenheim hatte sich wegen des Sturms am Funkensonntag entschieden, zur Sicherheit der Besucher den Funken um knapp eine Woche zu verschieben und richtete ihn am darauffolgenden Samstag aus. Dabei erlebten Groß und Klein eine begeisternde Funkenfeier bis in den späten Abend.