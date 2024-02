Funken 2024 in Hörbranz

Drei Funken in Hörbranz treiben den Winter aus

Früher wurde in fast allen Parzellen in Hörbranz eigene Funken aufgebaut, die Funken die am Sonntag angezündet wurden, mussten über Nacht von den Zunft- und Vereinsmitgliedern bewacht werden. Bereits Tage davor waren die Funkensammler unterwegs, um das Brennmaterial einzusammeln und die Funkenstangen herzurichten. Am Funkentag wurde dann in der Nähe des Funkens zusammen mit „Funkenküchle“, Glühwein, Krapfen und Wurst gefeiert und der Funkenmeister hatte dann die Ehre das Funkenbauwerk anzuzünden. Mit einem Feuerwerk wurde dann die Winteraustreibung in allen Farben weithin sichtbar beleuchtet. Oft spielte eine Abordnung des Musikvereins oder der Funkenplatz wurde vom DJ-Pult aus beschallt. Zu den Funken trafen sich Parzellenbewohner und Besucher aus der Umgebung, man konnte einander kennenlernen und kam im Schein des Feuers ins Gespräch. Leider werden die Funkenzünfte aber auch in Hörbranz immer weniger und inzwischen werden nur noch an drei Plätzen Funken aufgebaut und angezündet.