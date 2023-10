Fünfter Heimsieg in Folge ist das große Ziel

Sa, 21.10.2023, 19:30: EC Bregenzerwald - Hockey Unterland Cavaliers

Referees: LAZZERI, MOSCHEN, Jäger, Rinker



Bregenzerwald erlitt in Salzburg die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen – drei Partien gingen nur mit einem Tor Differenz verloren. In der Tabelle liegen die Vorarlberger auf Rang sechs, eine Position vor Unterland. Die Südtiroler haben eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie, am Donnerstag zogen sich gegen Cortina im Shootout den Kürzeren. Der ECB gewann bislang alle vier Heimspiele in dieser Saison. In der letzten Spielzeit gingen beide Teams im direkten Duell zu Hause jeweils als Sieger vom Eis.