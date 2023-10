Fünfte Teilnahme an der Regionalliga West kein Thema

Höchst will seiner Vereinsphilosophie wieder treu bleiben, Forcierung der eigenen Talente, Regionalliga West sportlich kein Thema Insgesamt vier Mal war der Traditionsverein blum FC Höchst in der langen Klubgeschichte schon in der Regionalliga West vertreten. Aufgrund des Einkaufsprogramm in der abgelaufenen Sommerübertrittszeit vor allem mit den neuen fünf Ex-Lauterach Kickern Nicolas Mohr, Bojan Avramovic, Christoph Kobleder, Aleksej Martinovic und Kevin Prantl plus dem bestehenden Kader mit Martin Schwärzler oder Torgarantie Abdül Kerim Kalkan zählt die Truppe von Spielertrainer Maximilian Knuth heuer in der VN.at Eliteliga zu den großen Anwärtern auf den Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die höchste Amateurklasse Österreichs. Nach elf Spieltagen liegen Kobleder und Co. mit sieben Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Lauterach an der sechsten Stelle. Auffassungsunterschiede zwischen dem langjährigen Sportchef Simon Walser und der Vereinsführung führen inkürze im beiderseitigen Einvernehmen zur Trennung. Nachfolger für einen neuen Verantwortlichen im Sportbereich gibt es noch nicht. Walser wird auch sein zweites Amt als Finanzreferent am 9. November bei der ordentlichen Hauptversammlung ebenfalls niederlegen. Seit vielen Jahrzehnten ist in Höchst die Vereinsphilosophie mit möglichst vielen Eigenbauspielern die erste Kampfmannschaft zu bestücken. Im letzten Spiel gegen Andelsbuch (4:4) standen mit Emre Kadir Güven und Elia Andrea Kohlreiter nur zwei Eigene in der Startaufstellung. Seit dieser Saison hat Höchst auch wieder eine eigene Unter-18-Mannschaft mit Talenten im VFV-Meisterschaftsbetrieb integriert. „Wollen unserer Philosophie treu bleiben und in naher Zukunft vermehrt den jungen Eigenbauspielern Spielpraxis im Eins geben. Rückkehr in die Westliga ist kein erklärtes Ziel, Eliteliga ist für uns sportlich top“, sagt FC Höchst Obmann Manuel Plankensteiner, der zusammen mit Matthias Ellensohn seit zwei Jahren die Geschicke im Rheindeltaklub leitet. Plankensteiner ist ein Höchster Urgestein und spielt nach seinem überstandenen Kreuzbandriss wieder im Eins.