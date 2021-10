Fünf Vorarlberger Skiasse hoffen auf ein Ticket für Sölden

Vor dem Skiauftakt im Tiroler Nobelskiort fährt ein Ländle-Quintett um eine Teilnahme.

Morgen werden am Rettenbach-Gletscher hoch über Sölden die letzten Tickets für den Weltcupauftakt vergeben. Insgesamt neun Startplätze stehen bei den Frauen und zehn auf der Männerseite zur Verfügung. Sechs Damen werden um zwei Plätze kämpfen, bei den Herren greifen sieben Athleten an und kämpfen um die restlichen zwei bzw. drei Plätze.

* Vincent Kriechmayr wird am Samstag am Rennhang trainieren und entscheidet danach, ob er beim ersten RTL der Saison an den Start gehen wird oder nicht. Das endgültige Aufgebot der Herren wird dann am Samstag veröffentlicht.