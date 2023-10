Fünf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Egg

Beine einem schweren Verkehrsunfall in Egg wurden insgesamt fünf Personen verletzt.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein Pkw-Lenker mit einer Beifahrerin von Schwarzenberg kommend in Richtung Egg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeuglenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem sich drei Fahrzeuginsassen befanden.