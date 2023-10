Fünf Tage ohne Smartphone und Co. - Das Offline Dorf in Gargellen

Inmitten der malerischen Berglandschaft von Gargellen initiiert Linda Meixner das "Offline Dorf 2023" - ein Retreat, das die Förderung einer gesunden Beziehung zu digitalen Geräten und das Erschaffen eines bewussteren Lebensstils in den Fokus stellen soll.

Die Grundlage des "Offline Dorfes" baut auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf. In einer Studie, die in Zusammenarbeit mit dem ISAG der UMIT Tirol durchgeführt wurde, wurden die Auswirkungen eines einmonatigen Verzichts auf Social Media bei den Teilnehmern des ersten Retreats untersucht.

Vor dem eigentlichen Beginn des Retreats gibt es für die Teilnehmenden eine 10-tägige Vorbereitungsphase, in der man sich auf eine Zeit ohne Smart-Geräte einstellen kann. Der Hauptteil des Retreats umfasst sechs Tage in Gargellen, wo die Teilnehmer ohne Zugang zu digitaler Technologie und umgeben von Natur- und Berglandschaft leben. Die in diesem Zeitraum angebotenen Aktivitäten zielen darauf ab, durch Bewegung, Entspannung, Kreativität und sozialen Austausch eine nachhaltige Resilienz zu fördern.