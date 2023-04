Für WSG Tirol und Hartberg heißt Punkten die Devise

WSG Tirol – TSV Hartberg Samstag, 29.04.2023, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol

Der Ticker vom Spiel WSG Tirol vs Hartberg

Die WSG Tirol gewann in dieser Saison der Bundesliga beide Duelle gegen den TSV Egger Glas Hartberg und damit fünf BL-Duelle in Folge gegen die Oststeirer – das gelang den Tirolern gegen keinen anderen BL-Gegner. Insgesamt holte die WSG sechs BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den RZ WAC.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die letzten zwei Heimspiele gegen den TSV Hartberg – in den ersten drei Heimspielen blieben die Tiroler sieglos. Die WSG ist seit vier BL-Heimspielen gegen Hartberg ungeschlagen (2S 2U), nur das erste Heimspiel im Oktober 2019 wurde verloren (0:1).

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen (1S 2U) – erstmals so lange seit April/Mai 2022 (damals 3 Spiele unter Klaus Schmidt). Hartberg erzielte in jedem dieser drei Spiele mehr als ein Tor und insgesamt sieben Tore in der Qualifikationsgruppe – Höchstwert der sechs Teams.

Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in den ersten zwei Auswärtsspielen der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (1S 1U) und holte vier Punkte. Zuvor gelang das nur 2019/20 in der Meistergruppe, als sogar die ersten drei Auswärtsspiele gewonnen wurden. In der Meistergruppe 2019/20 gewannen die Oststeirer vier der fünf Auswärtsspiele – nur gegen den FC Salzburg wurde verloren.