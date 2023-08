Für Topscorer Lehtonen schon einen Ersatz gefunden

Der Abschied von Waltteri Lehtonen fällt erwartungsgemäß schwer, erzielte der Center doch in gerade einmal 74 Einsätzen in grün-weiß-schwarz ganze 56 Tore und 58 Assists. “Wir danken Waltteri für seinen Einsatz und seine herausragenden Leistungen in den letzten zwei Saisonen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute und hoffen, dass seine weitere Karriere von Verletzungen verschont bleibt. Kittos Wallu.”

Durch seine Leistungen schaffte er es schließlich auch in den Kader der finnischen KHL-Mannschaft Jokerit. Nach seinem Engagement bei TUTO Hockey setzte Embrich seine Karriere in der Slowakei und zuletzt in Ungarn fort. Dort empfahl er sich für das estländische Nationalteam und nahm an der diesjährigen WM der Division1 teil. Während des Turniers spielte er bereits erstmals unter der Leitung von Jussi Tupamäki mit Daniil Kulintsev zusammen. Der ECB Headcoach wollte Embrich in Folge dessen nach Vorarlberg lotsen, was ihm auch gelang.