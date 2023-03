Für Summer ist die Mission in Altach noch nicht zu Ende

Vorzeitige Vertragsverlängerung des Coach von der SPG Altach/Vorderland.

Bernhard Summer verlängert vorzeitig seinen Vertrag bis Sommer 2024. Nach konstruktiven Gesprächen einigten sich Sportchef Thies und Summer auf die Verlängerung. Bernhard Summer fühlt sich sichtlich wohl und verfolgt hohe Ziele mit seinem Team.

Die Erfolgsgeschichte fortsetzen



Seit der Röthner im Winter 2022 zur SPG Altach / Vorderland zurückkehrte, gehört das Vorarlberger Team ohne Zweifel zu den Top-3 von Österreich. In der Rückrundentabelle 21/22 belegte die Spielgemeinschaft den dritten Rang, denselben hält man aktuell in der Gesamtwertung inne. Dass der zweite Platz die Qualifikation zur Champions League bedeuten würde, ist Summer bewusst. Er spricht aber gleichzeitig von einem „langen Weg“, da es Altach mit erfahrenen Gegnern aufnehmen muss. Beim Pokal ist das Saisonziel mit dem Finaleinzug vorgegeben, zuerst muss aber die Hürde Bergheim im Viertelfinale am Samstag genommen werden.



Egal mit welchem Saisonausgang, auch in der neuen Spielzeit wird Bernhard Summer an der Seitenlinie stehen. Die Spielgemeinschaft setzt damit deutlich auf Kontinuität im sportlichen Bereich.