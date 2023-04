Für Schlusslicht Ried zählt gegen Tirol nur ein Heimsieg

Innviertler müssen dringend Punkten um dem Abstieg zu entrinnen.

Qualifikationsgruppe, 3. Spieltag

Der Ticker vom Spiel SV Ried vs WSG Tirol

SV Ried – WSG Tirol Freitag, 19.30 Uhr;

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga fünf der acht Spiele gegen die SV Ried – gegen keinen anderen Klub haben die Tiroler einen so hohen Sieganteil (63%). Die WSG gewann zuletzt vier BL-Spiele in Folge gegen Ried – erstmals gegen einen Klub in der Bundesliga.

Die WSG Tirol traf in der Bundesliga in jedem der acht Duelle gegen die SV Ried – nur gegen den SV Mattersburg (4 Spiele) und SC Austria Lustenau (2 Spiele) trafen die Tiroler auch in jedem BL-Spiel.

Die WSG Tirol gewann mit dem 4:0 gegen den RZ Pellets WAC erstmals seit der 17. Runde ein Spiel in der Bundesliga (damals 2:1 ebenfalls gegen den WAC) – kein anderes Team musste aktuell so lange auf einen Sieg warten. Die WSG holte neun Siege aus den ersten 24 BL-Spielen – so viele wie zuvor nur 2020/21 zu diesem Zeitpunkt.

Im ersten Duell in dieser Saison der Bundesliga drehte die WSG Tirol einen 0:1-Rückstand gegen SV Ried in einen Sieg. Die WSG gewann vier der 13 Spiele nach 0:1-Rückstand in dieser BL-Saison, in den ersten drei BL-Saisonen gewann die WSG zusammen nur dreimal nach 0:1-Rückständen.