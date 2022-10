Der Neubau tritt genau in seine Fußstapfen. Der alte, feuchte Keller wurde nach oben hin abgedichtet und bildet nun sein solides Fundament, es hält sich genau an Statik und Umriss des Bestands. Auch das ist Nachhaltigkeit. Architekt Lukas Mähr und die Bauherren bewegten sich mit traumwandlerischer Sicherheit auf dem schmalen Grat zwischen Bewahren und Erneuern. Alle Qualitäten des Alten sollten in Gegenwart transformiert werden. Der Balanceakt gelang bravourös. Das neue Haus sieht mit seiner schwarzen Fassade aus sägerauer Fichte aus wie das alte, das Dach ist statt mit Schindeln mit schwarzen Tonziegeln gedeckt, den kleinen Balkon unterm Giebel gibt es nicht mehr, die roten Läden wichen roten Innenjalousien, genauso dezent erfolgt die Nobilitierung im Inneren. Alles ist aus einem Holz – sogar Küchenzeile und Herdblock, im Erdgeschoß führt eine große Fenstertür auf die Terrasse im Garten.

Jeder Zentimeter ist genutzt, die Garderobe rechts vom Eingang in das dahinterliegende Bad eingerückt, eine raumökonomische, zweiläufige Podesttreppe führt unters Dach. Alle Kinder lieben die Schlafkoje im Schopf, an der anderen Seite der Treppe schlüpfte ein schmales WC unter, das Schlafzimmer ruht unterm First. Das andere ist im Erdgeschoß, gleich beim Eingang. Hier können zwei Familien urlauben, ohne einander zu stören. Das Haus ist befreiend leer, hier kann man durchatmen. Matratzen am Holzboden, weißes Bettzeug, eine Bank am Fenster, mehr braucht es nicht für ein Schlafzimmer. Die Wohnküche im Erdgeschoß zelebriert das Beisammensein, die Lage am Garten und die Geometrie des Satteldachs. Der eingeschoßige hintere Bereich mit Küche und Couch vermittelt Geborgenheit, dann steigt der Raum zum First abrupt auf sechs Meter Höhe an, um von dort wieder sacht abzufallen.