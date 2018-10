Für digitale Entdecker und kreative Problemlöser

Kinder zu Gestaltern der digitalen Welt zu machen – das ist das Ziel, der von Verena Pausder gegründeten HABA Digitalwerkstatt, bei der in Kursen und Workshops spielerisch Kompetenzen im Umgang mit den neuen Technologien vermittelt werden.

Die erste Digitalwerkstatt wurde im Februar 2016 in Berlin eröffnet. Inzwischen gibt es weitere in München, Hamburg, Frankfurt und Lippstadt.

Für digitale Bildung in jedem Wohnzimmer

Die Vision, alle Kinder – unabhängig von Wohnort oder schulischen Angeboten, vom Know-how der Eltern und individuellen Stärken oder etwaigen Beeinträchtigungen – an der digitalisierten Gesellschaft teilhaben zu lassen, brachte die Idee der Digitalwerkstatt Box hervor, die nun digitales Wissen in weitere Städte und ländliche Regionen und direkt hinein in die Wohn- und Kinderzimmer tragen soll. Ein Team aus Pädagogen, Programmierern, Lehrkräften und Informatikern wird dazu jeden Monat Boxen mit Programmier- und Tüftelprojekten für 5- bis 10-Jährige konzipieren. Der Verkaufsstart ist für Dezember 2018 geplant.