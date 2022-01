Für die Wälder zählen die Punkte gegen Gröden doppelt

Wichtiges Heimspiel für den EC Bregenzerwald gegen die starkten Italiener.

In den letzten vier Aufeinandertreffen zwischen den Juurikkala Schützlingen und den Südtirolern ging nach 60 Minuten jeweils die Heimmannschaft vom Eis. Diesen Trend wollen die Wälder am Mittwoch natürlich fortführen, wenn sie den HC Gherdeina im Messestadion empfangen. Das Team von Ex VSV Coach Hannu Järvenpää befindet sich im Ranking derzeit auf dem 9. Platz, die Wälder unter den Top 5. Bei einem Sieg der Gäste, würden die beiden Mannschaften aufgrund der Punkteschnittregelung in der Tabelle die Positionen tauschen. Der letzte volle Erfolg der Grödner datiert auf dem 23. November, wo eine neun Spiele andauernde Siegesserie zu Ende ging.