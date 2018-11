Für die Tabellenführung braucht es einen Auswärtssieg

Vorarlbergliga-Spitzenreiter Wolfurt ist zum Rückrundenstart zum Zuschauen verdonnert. Daher könnte Verfolger Dornbirner SV mit dem siebenten Auswärtssieg in dieser Saison in Fußach die Tabellenspitze wieder übernehmen.

Wenn die Haselstauder in Fußach und dann das Stadtderby zuhause gegen die Admira siegreich beenden, überwintert die Truppe von Coach Sebastian Trittinger auf Platz eins. Sieben von bislang sechzehn Spieltagen lag der Dornbirner SV in Führung und stellt auf fremden Platz auch das stärkste Team in dieser Leistungsstufe. Allerdings müssen die Haselstauder auf einige Leistungsträger verzichten. Hochspannung ist im Hit im Nachbarschaftsduell zwischen dem Dritten Lauterach und dem Vierten SW Bregenz angesagt. Beide Traditionsvereine haben in den letzten Wochen viele Zähler auf die Habenseite gebracht und konnten spielerisch überzeugen. Lauterach brennt auf die Revanche, in Runde eins unterlag die Bayr-Elf im Casinostadion mit 1:4.