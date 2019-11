Für den FC Langenegg war in Bregenz nichts zu holen

Die Wälder mussten im letzten Spiel vor der Winterpause mit 1:5 die Segel streichen.

Langenegg. Nach einer ereignisarmen ersten Spielhälfte im Immo Agentur Stadion, in der gute Möglichkeiten hüben und drüben Mangelware waren, nahm die Partie zwischen den Tabellennachbarn Schwarz Weiß Bregenz und dem Zima FC Langenegg in Halbzeit zwei Fahrt auf.

Zwischen Minute 49 und 65 zogen die Hausherren gleich auf 3:0 davon. Die Hoffnung der Langenegger auf die Wende, als Paulo Victor einen Schnitzer in der Bregenzer Hintermannschaft zum Anschlusstreffer nützte (68.) währte nur kurz, weil Thomas Pineiro dos Santos wenig später einen Strafstoß im Anschluss an ein Foul an Nenning sicher zum 4:1 verwandelte (72.). Drei Zeigerumdrehungen später setzte der Brasilianer mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt in dieser Partie.