Für das direkte Play-off ist ein Heimerfolg nötig

In der zweitletzten Partie der Zwischenrunde der Alps Hockey League trifft der EHC Lustenau zu Hause auf das Team der Rittner Buam.

Um den vierten Rang in der Tabelle noch zu erreichen ist ein Heimsieg nötig. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.00 Uhr.

Noch ist im Kampf um die vier vorderen Plätze in der Master-Round nichts entschieden. Einzig und allein Asiago hat sich bereits fix für die Play-Offs qualifiziert. Hinter den Italienern wird es jedoch sehr eng. Gesamt vier Teams kämpfen um die drei verbleibenden Plätze. Lustenau liegt derzeit mit einem Punkt Rückstand auf Cortina auf dem fünften Tabellenrang und benötigt somit unbedingt einen Heimsieg gegen Ritten.

Aber auch die Italiener haben die fixe Qualifikation noch nicht geschafft und benötigen ebenfalls Punkte, um den derzeitigen zweiten Tabellenrang abzusichern. Somit können sich die Zuschauer*innen auf eine umkämpfte Partie gefasst machen. In den beiden Spielen im Grunddurchgang hatte jeweils Ritten die Nase vorne und konnte beide Partien für sich entscheiden. In der Zwischenrunde war es Lustenau aus Personalnöten nicht möglich, in Ritten anzutreten und so wurde dieses Spiel mit 5:0 für die Italiener gewertet.

„Um diesen wichtigen vierten Rang in der Tabelle zu erreichen, müssen wir das Spiel gegen Ritten gewinnen. Dies ist uns allen bewusst und wir werden alles daran setzten, diese Partie für uns zu entscheiden. Wir haben uns auf dieses Spiel sehr gut vorbereitet und unser Trainer Mike Flanagan hat uns bestmöglichst auf den Gegner eingestellt. Von der ersten Minute an müssen wir Ritten unter Druck setzen, nicht aber den Fehler machen, die eigene Defensive zu vernachlässigen. Ritten hat ein sehr gutes Überzahlspiel – darum dürfen wir keine unnötigen Strafen auf uns nehmen. Mit dem Lustenauer Publikum im Rücken hoffen wir, das Eis als Sieger zu verlassen und im Kampf um die Top-Vier-Plätze weiterhin im Rennen zu bleiben,“ so Lucas Haberl, Stürmer des EHC Lustenau.

Stefan Häußle verstärkt die Offensive

Erstmals im Dress des EHC Lustenau zu sehen ist Stefan Häußle. Der aus Dornbirn ausgeliehene Stürmer hat die Qualität, dem Team in dieser schwierigen Phase der Meisterschaft weiterzuhelfen und den notwendigen Unterschied auszumachen. Mit ihm hat auch Trainer Mike Flanagan in den Überlegungen der Linienzusammenstellungen eine weitere Alternative.

Restkarten an der Abendkassa erhältlich

Wie schon bei den letzten Heimspielen des EHC Lustenau sind am Spielabend noch Restkarten an der Abendkassa erhältlich. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.00 Uhr.

EHC Lustenau : Rittner Buam

Donnerstag, 03. März 2022, 19.00 Uhr, Rheinhalle Lustenau