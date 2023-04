Für Altach zählt im ersten Finale gegen Ried nur ein Sieg

In der Fußball-Bundesliga steht am Samstag (17.00 Uhr) zwischen dem Vorletzten SCR Altach und Schlusslicht SV Ried ein richtungsweisendes Spiel um den Klassenerhalt an.

Vor dem Kellerduell in der vierten Runde der Qualifikationsgruppe trennen die beiden abstiegsbedrohten Teams lediglich zwei Punkte. Während Altach-Trainer Klaus Schmidt nicht von einem Pflichtsieg sprechen wollte, gab sein Pendant Maximilian Senft "ganz klar drei Punkte" als Devise aus.

Der Ticker vom Spiel SCR Altach vs. SV Ried

Cashpoint SCR Altach – SV Ried

Samstag 17 Uhr

SR Sebastian Gishamer (S)

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga fünf der 10 Duelle gegen die SV Ried seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 der Innviertler – gegen kein anderes Team so viele in diesem Zeitraum. Auch die 18 erzielten Tore sind Altacher Höchstwert gegen einen Konkurrenten seit Juli 2020.

Die SV Ried ist in der Bundesliga seit drei Auswärtsspielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (1S 2U) – nie länger. Ried gewann das erste Auswärtsspiel in Altach in dieser BL-Saison mit 2:1, zwei Auswärtssiege in einer BL-Saison gelangen Ried bei Altach noch nie.

Der SCR Altach gab in dieser Saison der Bundesliga nach Führungen 18 Punkte ab – so viele wie kein anderes Team. Im letzten BL-Duell gegen die SV Guntamatic Ried verlor Altach nach 1:0-Führung noch mit 1:2 – es ist Rieds einziger Sieg nach Rückstand in dieser BL-Saison.

Der SCR Altach holte in drei Spielen unter Klaus Schmidt mehr Punkte (4) als in den letzten neun Spielen unter Miroslav Klose (3). Altach gewann das erste BL-Heimspiel unter Schmidt, unter Klose gab es in 11 Heimspielen in der Bundesliga zwei Siege.

Klaus Schmidt ist in der Bundesliga gegen die SV Ried seit vier Spielen ungeschlagen (1S 3U), er verlor nur das erste der fünf Duelle – am 23. Februar 2008 mit dem SK Austria Kärnten. Nach dieser Niederlage übernahm bei Kärnten Frenkie Schinkels, Klaus Schmidt kam dann erst 2017 zu seiner zweiten BL-Station als Cheftrainer – beim SCR Altach.

Nach zwei Auswärtsspielen stehen dem SCR Altach in den kommenden neun Tagen gleich zwei Duelle im eigenen Stadion bevor. Mit dem 12. Mann im Rücken will die Elf von Klaus Schmidt dem Klassenerhalt ein großes Stück näherkommen.

Die Ausgangslage vor dem Duell mit der SV Ried am frühen Samstagabend ist klar. Zwei Zähler Vorsprung nimmt der SCRA in das Duell mit dem Tabellenletzten mit. Bei einem Sieg wären es somit deren fünf, plus das ominöse Sternchen, das die Rheindörfler am letzten Spieltag bei Punktgleichheit vor die beiden momentanen direkten Konkurrenten Ried und Hartberg reihen würde.

Die Weichen stellen

Von einer vorentscheidenden Partie zu sprechen, wäre angesichts des Saisonzeitpunkts unangebracht, nichtsdestotrotz bietet sich dem SCRA am Samstag eine Riesenchance die Weichen in Richtung des angestrebten Ziels Klassenerhalt zu stellen.

Den Blick auf die Gesamtbilanz in Duellen mit der SV Ried kann man sich aus Altacher Sicht zwar sparen – zwölf Siegen und acht Remis stehen gleich 23 Niederlagen gegenüber. In jüngerer Vergangenheit waren die „Wikinger“ aber keineswegs mehr der unschlagbare Angstgegner für den SCRA. Fünf der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen entschied Altach für sich, lediglich zweimal ging Ried als Sieger vom Platz.

Zuhause zum Klassenerhalt

Mehrfach hat Klaus Schmidt in den vergangenen Wochen betont, dass die Arena einer der Trümpfe auf dem Weg zum Klassenerhalt sein wird. In den „eigenen vier Wänden“ will sich der SCRA jene Punkte holen, die nötig sind, um die Liga zu halten. Bei Schmidt’s Debüt am 1. April hat das schon einmal ganz gut geklappt: Mit 1:0 setzten sich Noah Bischof und Co. gegen die WSG Tirol durch. Am Samstag wollen die Rheindörfler das eigene Publikum erneut mitnehmen und mit der Unterstützung von den Rängen drei Punkte einfahren.

(VOL.AT/TK)

Qualifikationsgruppe, 4. Spieltag