Fünfzig Tonnen feiner Spielsand für die Haushalte

RANKWEIL. „Es sind gleich viel Tonnen an Spielsand von der Firma Zech in Nüziders wie die letzten Jahre, die wir an die etwa achtzig Familien in Rankweil kostenlos verteilt haben“, sagt Marktgemeinde Rankweil Mitarbeiterin Iris Loacker, welche auch für die perfekt Organisation zuständig war. Die Menge von fünfzig Tonnen an feinem Spielsand wurde von den Mitarbeitern der Marktgemeinde Rankweil und freiwilligen Helfern der Aktion mit Vätern unterwegs den Menschen in Rankweil zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch wurde der Sand vom Gemeinde Kran-Lastkraftwagen auch gratis ins Haus geliefert. Sonst mussten die Kunden den Sand am Vorplatz der Kirche St. Josef Rankweil selbst abholen. Vor zwei Jahrzehnten wurde diese Aktion an Ostern von der Marktgemeinde Rankweil im Rahmen des Projekts „Familienfreundliche Gemeinde“ ins Leben gerufen und alle zwei Jahre können die Rankweiler Bürger ganz feinen Spielsand kostenlos erwerben. Nach der jahrelangen zu Ende gegangenen Pandemie verbringen nun wieder viele Familien die Freizeit in den eigenen Gärten und so können sich die Kinder im Sandkasten einem neuen feinem Sand erfreuen. Viele Bürger haben dieses kostenlose Angebot angenommen und davon regen Gebrauch gemacht.VN-TK