Fünfzig Tonnen feiner Spielsand für die Haushalte

Die Marktgemeinde Rankweil stellt alle zwei Jahre kostenlos Sand für die Rankweiler Familien zur Verfügung

RANKWEIL. „Es sind mehr Tonnen an Spielsand von der Firma Zech in Nüziders als die letzten Jahre, die wir an die etwa einhundert Familien in Rankweil kostenlos verteilt haben“, sagt Marktgemeinde Rankweil Mitarbeiterin Elke Moosbrugger. Die Rekordmenge von fünfzig Tonnen an feinem Spielsand wurde von Mitarbeitern der Marktgemeinde Rankweil und freiwilligen Helfern der Aktion mit Vätern unterwegs den Menschen in Rankweil zur Verfügung gestellt. Durch die Pandemie verbringen viele Familien die Freizeit in den eigenen Räumen und so können sich die Kinder im Sandkasten einem neuen feinem Sand erfreuen. Viele Bürger haben diese kostenlose Angebot angenommen und davon Gebrauch gemacht. VN-TK