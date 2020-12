Fünfter Sieg in Folge für den EC Bregenzerwald

Klarer 7:2-Erfolg beim Schlusslicht Linz mit sechs verschiedenen Schützen

Wie bereits im Hinspiel im Dornbirner Messestadion gelang den Wäldern ein ungefährdeter Sieg gegen die Steel Wings Linz. Nach einem torlosen Startdrittel waren die Gäste nach 40 Minuten mit 4:0 in Front und holten zum Schluss einen 7:2 Sieg mit sechs verschiedenen Schützen. Es ist der fünfte volle Erfolg in Serie.

Wie ausgewechselt waren die Gäste dann im zweiten Abschnitt. Nach gerade einmal 79 Sekunden versenkte Julian Zwerger einen Abpraller von Eggers Schoner. Der Linzer Schlussmann blieb gegen Metzler und Kandemir Sieger, der Rebound landete auf der Schaufel des Stürmers mit der Nummer 14, der gekonnt einnetzte. Gerade einmal 45 Sekunden später klingelte es erneut, Kandemir fand den vollkommen alleinstehenden Julian Auer und bediente ihn mustergültig für das 0:2. Als dann gegen Ende des Drittels Kai Fässler auf die Strafbank musste, konnten sich die Steel Wings erstmals etwas aus der Umklammerung der Gäste lösen. Aus der Kühlbox kommend, wurde die Nummer 71 dann von Rüdisser angespielt, lief ungehindert auf Egger zu und schlenzte das Hartgummi kompromisslos in die Maschen. Den Abschluss der zweiten 20 Minuten bildete der erste Treffer in der AlpsHL von Future Club Spieler Josef Kutzer. Julian Metzler setzte sich am Bully durch, legte dem 17 Jährigen die Scheibe auf, der ihn per Onetimer versenkte.