Fünfte Jahreszeit für die „Schliefer“

Die Schwarzacher Zunft lud am 11.11. zu einem Stell-dich-Ein in den Bräukeller.

Für den Zunftobmann René Winkel und sein Team rund um Nadja Eiler, Klaus Dumps und Brigitte Mittelberger war es eine Ehre, bei der Eröffnung der Faschingssaison dem Bürgermeister Thomas Schierle sowie dem Ehrenbürger Alt-Bgm. Helmut Leite jeweils einen „Goldorden“ für besondere Verdienste um den Fasching in der Hofsteiggemeinde zu überreichen. Nach dem stimmungsvollen Austeilen von Krapfen für die Kinder wurde im Bräukeller gefeiert. Auch die wichtigsten Termine mit Kinderfasching (13. Jänner 2024) sowie Bürgermeisterabsetzung und Umzug (Faschingsdienstag) wurde fixiert, ehe es am Abend zum Ausklang in das Bildsteiner Gasthaus Ochsen ging, wo der „Oberschliefer“ Hanspeter Tauber persönlich für die illustre Gästeschar aufkochte.