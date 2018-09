Fünf Wälder Teams überraschten im Cup

Krumbach, Lingenau und Alberschwende 1b eliminierten höherklassige Vereine, Bizau und Langenegg strauchelten.

Bregenzerwald. In der zweiten Runde des 43. Uniqa-Vorarlberger Fußballcups machten mehrere Clubs aus dem Bregenzerwald von sich reden – positiv und negativ.

Die größte Sensation lieferten die Kicker vom holzig FC Krumbach aus der 3. Landesklasse, indem sie den Landesligisten FC Koblach ausschalteten. Goldtorschütze beim 1:0-Sieg war Philipp Meusburger in der 75. Spielminute. In Runde drei, die am 11./12. September ausgetragen wird, bekommt es die Elf von Trainer Mandy Eisbacher wieder mit einem Landesligisten zu tun, nämlich mit Tabellenführer FC Lustenau.