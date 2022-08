Fünf Stunden eingesperrt: Zugausfall im Eurotunnel

Nach einer Zugpanne im Eurotunnel haben Hunderte Passagiere fast fünf Stunden lang ausharren müssen.

Wie ein Video in sozialen Medien zeigte, mussten Menschen teils mit Gepäck und Hunden durch einen Wartungstunnel trotten. Ein Ersatzzug, der normalerweise Busse befördert, brachte dem Bericht zufolge die Reisenden schließlich zum Zielterminal in Folkestone.

"Es war wie in einem Katastrophenfilm"

"Der Wartungstunnel war furchterregend. Es war wie in einem Katastrophenfilm", erzählte eine 37-jährige Passagierin der PA. "Wir gingen einfach in den Abgrund, ohne zu wissen, was passiert. Wir mussten alle in dieser langen Schlange unter dem Meer ausharren." Eine Frau habe geweint, eine andere habe eine Panikattacke gehabt.