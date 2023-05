Fünf Meistertitel im Unterhaus sind vergeben

Zwei Spieltage sind im Vorarlberger Amateurfußball in dieser Meisterschaft 2022/2023 noch zu spielen. Allerdings hat das Buhlen und große Pokern der Spieler für einen neuen Vertrag beim alten oder einem neuen Klub längst begonnen. Es zeichnet sich jetzt schon ein neuer Rekord an Transfers in der Sommerübertrittszeit mit mehr als tausend Vereinswechsel ab. In den acht Unterhausligen sind heuer schon fünf Meistertitel vergeben. Alberschwende (Vorarlbergliga), Au (2. LK), Mühelbach (3. LK), Hatlerdorf 1b (4. LK) und FC Lustenau 1907 1c (5. LK Oberland) haben 180 Minuten vor dem Saisonende schon den Meisterpokal fix in der Tasche. In der Landesliga duellieren sich die Nachbarschaftsvereine Feldkirch (52 Punkte) und Frastanz (51) um den ersten Platz. Viktoria Bregenz braucht nur noch ein Zähler um in der ersten Landesklasse nach Meisterschaftsschluss ganz oben zu stehen. Hittisau 1b (35 Punkte) und SPG Egg/Andelsbuch 1c (34) rittern um die Krone in der 5. Landesklasse Unterland.