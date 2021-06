Fünf Mal Gold für Russmedia bei internationalem Medienpreis

Am Donnerstagabend gab die International News Media Association (INMA) die Gewinner der Global Media Awards 2021 bekannt.

Das Vorarlberger Medienunternehmen Russmedia wurde von einer internationalen Jury des Weltmedienverbands mit fünf Gold-Awards, zwei Silber-Awards und drei Bronze-Awards ausgezeichnet. „Das vergangene Jahr war für alle nicht einfach. Wir haben uns auf Innovationen und gesellschaftlichen Zusammenhalt konzentriert: Initiativen wie #vorarlberghältzusammen, das VOL.AT-Loyalitätssystem Ländlepunkte und das erfolgreiche Videoformat „Vorarlberg Live“ zeigen die Kreativität und Umsetzungskraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Gerold Riedmann, Russmedia-Geschäftsführer und VN-Chefredakteur.

Global Media Awards-Verleihung war ein voller Erfolg

Die International News Media Association (INMA) mit Sitz in Texas (USA) kürt seit 1937 jährlich die innovativsten Medienprojekte aus der ganzen Welt. Die dabei verliehenen Global Media Awards sind die Oscars der Newsmedia-Industrie. Am Donnerstag wurden per Live-Stream die Gewinner-Projekte in 20 Kategorien und drei Genres (regionale Marken, nationale Marken und Gruppen) verkündet.

Die eingereichten Projekte wurden in fünf Kriterien bewertet: Innovation und Best Practices bei Nachrichtenmarken, Optimierung der Nutzung von Medienplattformen, Abonnements, Geschäftsentwicklung sowie Daten und Erkenntnisse. „Fünf erste Plätze, zwei zweite Plätze und drei Drittplatzierungen ist ein fabelhaftes und noch nie dagewesenes Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind. Wir danken dem Team und allen die an diesen tollen Projekten beteiligt waren“, freut sich Georg Burtscher, Geschäftsführer von Russmedia Digital.

Die Gewinnerprojekte im Detail:

#vorarlberghältzusammen wurde zum Siegerprojekt gekürt

Die erste Auszeichnung erhielt Russmedia für das Projekt #vorarlberghältzusammen in der Kategorie „Best Use ofPrint“. #vorarlberghältzusammen ist eine crossmediale Initiative und besteht aus mehreren Kampagnen, die während der Corona-Krise entstand. Ziel des Projekts war es, die Vorarlberger Wirtschaft, den Handel, die Gastronomie, sowie soziale und pädagogische Engagements medial zu unterstützen und sichtbar zu machen. „Im Lockdown publizierten unsere Medien Handy-Nummern von hilfsbereiten Nachbarn, unterstützten beim Homeschooling – und brachten die Menschen näher zusammen“, sagt Gerold Riedmann, Geschäftsführer von Russmedia und VN-Chefredakteur.

VOL.AT-Ländlepunkte in zwei Kategorien mit Goldausgezeichnet

In den Kategorien „Best Initiative to Register Users“ und„Best Subscription Niche Product“ staubten die VOL.AT-Ländlepunkte gleich zwei Awards ab. Das innovative Punktesystem wurde im Mai 2018 auf der Online-Plattform VORARLBERG ONLINE veröffentlicht. VOL.AT-User(innen) werden seitdem für ihre Interaktionen auf dem Nachrichtenprotal mit Ländlepunkten belohnt, die sie anschließend im Reward-Shop gegen attraktive Preise oder exklusive Gewinnspiel-Teilnahmen eintauschen können.

Trotz Lockdown im Ländle shoppen mit ländleshop.at

In der Kategorie “Best Digital Commerce Initiative” wurde das Projekt ländleshop.at mit dem Global Media Award ausgezeichnet. ländleshop.at ist eine Online-Plattform, mit welcher der lokale Handel während der Corona-Krise gestärkt werden sollte. Auf der Plattform können lokale Anbieter ihre Shops bewerben, ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen oder den Verkauf auf ihren eigenen Online-Shops und Webseiten vorantreiben. Den Kund(innen) wurde es damit ermöglicht online auch während der Lockdowns in Vorarlberg einkaufen zu können.

VOL.AT-Story: Neues Porträtformat der VOL.AT-APP

Das Projekt „VOL.AT-Story“ gewann in der Kategorie „Best Use of Social Media“. Mit dem Launch des neuen VOL.AT-Story-Ansichtsformats in der VOL.AT-App, wollte man auf den Trend der Portrait- und Story-Formate aufspringen. Ziel war es, die VOL.AT-App an die Mediennutzung von morgen anzupassen, auch junge Nutzer(innen) anzusprechen und ihreVerweildauer auf dem Nachrichtenportal zu erhöhen. Das neue Format ermöglicht nicht nur eine neue, außergewöhnliche Nutzung der VOL.AT-App, sondern birgt auch zahlreiche Chancen für neuer Werbeformate.

Zwei zweit- und drei drittplatzierte Projekte

Ebenfalls auf dem zweiten Platz, in der Kategorie „Best Data Dashboard“, landete das VN-Township-Stats-Dashboard. Vorrangiges Ziel des Dashboards ist es, den VN-Redakteur(inn)en zu zeigen, welche der 96 Vorarlberger Gemeinden nicht oder nicht so häufig in ihrerBerichterstattung vorkommen. Die Daten werden automatisch aus der Volltextsuche der VN übernommen und sind rund um die Uhr auf einem Großbildschirm im Newsroom zu sehen. Wird eine Gemeinde größer dargestellt, sollte schnellstmöglich darüber berichtet werden.

Drittplatziert wurden die Projekte #vorarlberghältzusammen in der Kategorie „Best Idea to Encourage Reader Engagement“, das Projekt „Vorarlberg LIVE“ in der Kategorie „Best Use of Video“ und das Projekt „ländleshop.at“ in der Kategorie „Best Idea to Grow Advertising Sales“.

