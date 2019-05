Fünf Ländleklubs im Konzert der großen Topvereine

Die weltweit größte U-12-Championstrophy mit 47 Mannschaften macht drei Tage in Dornbirn und Hohenems halt.

DORNBIRN/HOHENEMS. Nachwuchsfußball der Extraklasse ist bei der Unter-12-Championstrophy von Freitag, ab 18.30 Uhr bis Sonntag 17.30 Uhr im Stadion Birkenwiese in Dornbirn und im Herrenriedstadion in Hohenems garantiert. 47 Mannschaften aus vielen Nationen, darunter auch die beiden Ausrichter FC Mohren Dornbirn und VfB Hohenems sowie die beiden Profiklubs SCR Altach, SC Austria Lustenau und FC Hard, messen sich mit der stark besetzten weltweiten Bühne. „Es ist für uns eine besonders große Ehre dieses Finalturnier der besten Unter-12-Teams austragen zu dürfen. Wir sind wirklich stolz ein Turnier dieser Größenordnung ins Ländle gebracht zu haben und freuen uns auf tausende Besucher. Für drei Tage sind wir weltweit das Mekka im Spitzen-Nachwuchsfußball“, sagt Hohenems Vizeobmann Patrick Kalin. Die Vorbereitungen sind nahezugehend fast abgeschlossen und voll im Plan. Die Zusammenarbeit der Traditionsvereine Hohenems mit Patrick Kalin an der Spitze und FC Dornbirn unter der Führung von Dorothea Schertler läuft seit vielen Monaten auf Hochtouren und die Kooperation funktioniert hervorragend.

Mit einer großen Eröffnungszeremonie wird die U-12-Championstrophy am Freitag, ab 18 Uhr im Stadion Birkenwiese offiziell gestartet. Die Veranstalter FC Dornbirn (gegen Liverpool, Freitag 18.30 Uhr) und Hohenems (gegen Newcastle, Freitag, 18.30 Uhr) bekommen zum Auftakt gleich zwei englische Topklubs aufgebrummt. Austria Lustenau spielt gegen den dänischen Spitzenverein Nordsjaelland (Freitag, 18.55) und SCR Altach empfängt St. Gallen (Freitag, 18.55 Uhr). Hard trifft am Samstag im ersten Spiel auf Novi Sad (9.25 Uhr). Am Freitag und Samstag werden alle acht Vorrundengruppen in Dornbirn auf der Birkenwiese gespielt. Das Stadion Herrenried Hohenems ist am Sonntag Schauplatz des großen Finale.