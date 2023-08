Fünf Jahre laufen, 40 Länder und 25.000 km: "Mütze" macht Halt im Ländle

Seit Mai 2021 ist "Mütze" mit seiner Hündin auf Tour durch Europa. Aktuell hat er 12.300 Kilometer hinter sich gebracht und macht Halt im Ländle. VOL.AT hat sich mit Mütze getroffen und über seine außergewöhnliche Reise gesprochen.

"Mütze" heißt bürgerlich eigentlich Karsten. Doch warum "Mütze"? Der Name ist ein Überbleibsel aus seiner Lehrzeit. Der mittlerweile 42-Jährige war früher etwas eitel, auf Fett oder Schmiere in den Haaren, darauf hatte er absolut keine Lust. So traf man ihn in der Werkstatt nur mit einer Schirmmütze an. Und so war der Spitzname "Mütze" geboren.