Fünf Jahre Haft für Serieneinbrecher

Ein Mann muss nun nach sieben einschlägigen Vorstrafen richtig lang ins Gefängnis.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 46-Jährigen wegen Einbruchsdiebstahl schuldig gesprochen wird. Und er saß bereits in Haft wegen seiner krummen Touren. Quer durch verschiedene Länder, wurde er beispielsweise in der Schweiz in Schaffhausen zwei Mal verurteilt. Beim letzten Mal zu 34 Monaten Haft. In Vorarlberg suchte das Ganoventeam aus Rumänien sechs Wohnstätten heim und richtete in acht Monaten einen Schaden von 48.000 Euro an.