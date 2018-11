Führungsteam der neuen Bildungsdirektion Vorarlberg bestätigt

Auf Entscheidung von Bildungsminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann wurden die Bestellungsverfahren für die Bildungsdirektion Vorarlberg aufgrund eines einstimmigen Gutachtens heute abgeschlossen.

„Ich freue mich, dass das Führungsteam der Bildungsdirektion nun komplett ist und wir zwei fachkundige Experten für diese wichtigen Leitungsfunktionen gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir nun die Einrichtung der Bildungsdirektion Vorarlberg umsetzen“, so Bildungsdirektorin Dr. Evelyn Marte-Stefani. Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink wünscht der neuen Führungsriege gutes Gelingen für die bevorstehenden Entwicklungsschritte.

Neue Mischbehörde

Mit 1. Jänner 2019 werden der Landesschulrat für Vorarlberg und die Schulabteilung des Landes als gemeinsame Behörde in der Bildungsdirektion Vorarlberg zusammengeführt. Diese neue Mischbehörde ist dann sowohl für die Landes- als auch Bundeslehrer/innen zuständig und gliedert sich in den Präsidialbereich und den Pädagogischen Dienst. Der Präsidialbereich ist die zentrale Geschäftsstelle der Bildungsdirektion, die für sämtliche Verwaltungsangelegenheiten zuständig sein wird. Der Pädagogische Dienst kümmert sich um alle pädagogischen Belange in Vorarlberg und nimmt auch die Schulaufsicht wahr.