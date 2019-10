Führerloses Boot – Seenotalarm am Bodensee

Für einen internationalen Seenotalarm sorgte am Freitagmorgen ein führerloses Boot auf dem Bodensee.

Im Bereich Wasserburg (D) wurde am Morgen ein Boot mit Vorarlberger Kennzeichen ohne Besatzung entdeckt. Nachdem das Boot in den Hafen Wasserburg geschleppt wurde, lösten die Einsatzkräfte internationalen Seenotalarm aus. An der Suche nach der möglichen Besatzung beteiligten sich auch Einsatzkräfte aus Vorarlberg. So rückten neben Wasserrettung auch das Polizeiboot und das Feuerwehrboot Föhn zur Suche aus.