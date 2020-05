"Fühle mich pudelwohl in Dornbirn"

Schlussmann von FC Mohren Dornbirn hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert

DORNBIRN. „Es freut uns sehr, dass Lucas verlängert hat. Er hat immer bewiesen, dass er ein Toptormann in der 2. Liga ist und wir uns auf ihn zu hundert Prozent verlassen können“, sagt FC Mohren Dornbirn Trainer Markus Mader (52) zum Verbleib von Goalie Lucas Bundschuh (24). In achtzehn von bisher neunzehn Meisterschaftsspielen stand der Kennelbacher zwischen den Pfosten der Rothosen und machte eine gute Figur. „Der FC Dornbirn hat großes Potenzial und die Weiterentwicklung auf allen Linien ist spürbar. Ich habe meine Vertragsverlängerung nie in Frage gestellt. Ich fühle mich pudelwohl. Ich freue mioch jetzt auf die wieder beginnende und ebenso auf die nächste Saison“, so FC Dornbirn Keeper Lucas Bundschuh. Schon zehn Akteure umfasst der Kader von FC Dornbirn für die Meisterschaft 2020/2021.