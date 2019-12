FuckUp Nights - 3 year anniversary!

Am Freitag, 13. Dezember 2019 wird Geburtstag gefeiert, denn seit nunmehr drei Jahren spricht Vorarlberg offen übers Scheitern.

Bettina studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck. Nach einem ersten beruflichen Ausflug in die Verlagswelt, übernimmt sie 2008 die Leitung für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Tiroler AplusB-Zentrum CAST - Center for Academic Spin-offs Tyrol. Im Rahmen dieser Tätigkeit berät sie Gründungsteams bei der Umsetzung ihrer innovativen Geschäftsideen. Parallel dazu initiiert sie 2014 die Fuckup Nights Innsbruck und expandiert 2018 tirolweit in 6 Städte. In ihren beruflichen Stationen ist sie immer wieder Teil unterschiedlicher Veränderungsprozesse – von einer Unternehmenszusammenlegung bis hin zu mehreren Führungswechseln. Ausbildungen im Bereich Systemisches Coaching und Leadership helfen ihr dabei, diese Prozesse zu verstehen und wecken ihr Interesse und ihre Leidenschaft für Change Management und Leadership. Seit November 2019 ist Bettina in der P+K Unternehmensberatung GmbH tätig.

Seit 2014 organisiert Bettina nicht nur die Fuckup Nights in Tirol, sondern moderiert diese Events auch. Jetzt hat sie den Mut gefasst, selber auf die Bühne zu steigen - als Gescheiterte. Weil sie nun was zu erzählen hat und sich auch trauen will. Das, was sie seit vier Jahren von anderen einfordert - nämlich offen über das Scheitern zu sprechen; „Ich habe mich 2017 mit drei Projekten selbstständig gemacht und mir hohe Ziele gesetzt … erreicht habe ich sie nicht. Das Experiment Selbstständigkeit ist schief gegangen, hat finanziell, körperlich und in der Seele weh getan. Trotz allem sehe ich dieses Abenteuer als eines der größten Lernerfahrungen meines Lebens. Was ich in dieser Zeit über mich und über das Versagen gelernt habe, möchte ich euch auf der FuckUp Night Vorarlberg erzählen.“