FuckUp Night Sommerbreak Edition: Scheitern als Podcast, Finanzen und Tiroler Wasabi

Etwas gründlich vermasseln oder in den Sand setzen – so könnte man den englischen Ausdruck „To fuck something up“ übersetzen. Die Idee, dem Scheitern eine ganze Veranstaltung zu widmen, kommt ursprünglich aus Mexiko. Mit den FuckUp Nights soll Niederlagen auf eine andere Art und Weise begegnet werden. Das Konzept, mutig über eigene Fehler zu sprechen, ist bereits in zahlreichen Städten rund um den Globus erfolgreich übernommen worden.