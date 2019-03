FuckUp Night: Female Founders Edition mit Isabel Steiner

Unter dem Motto „Make failing great again“ wird am 15. März 2019 wieder offen übers Scheitern gesprochen.

Einen Großteil ihrer beruflichen Laufbahn hat Isabel als CTO in Joint Venture-Unternehmen verbracht. Hinzu kommen Stationen in der Telekommunikationsbranche – unter anderem im Silicon Valley – und im Produktmanagement von YouTube.

Für Isabel sind Fehler nicht gleich Fehler und während sie mit den einen gut leben kann, rauben ihr die anderen auch mal den Schlaf: „Ich habe schon viele Fehler gemacht in meiner Karriere, meistens komme ich schnell darüber hinweg. Was mich jedoch nachts wach hält sind Fehler, welche nicht nur materielle Schäden verursachen, sondern auch direkten negativen Einfluss auf Menschen in meinem Umfeld haben.“