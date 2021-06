Fuchs auf A14: Notbremsung verursacht Autounfall

Weil ein Fuchs die Fahrbahn der A14 am Freitagabend bei Bludenz überquert haben soll, kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Am Freitag, den 25.06.2021, gegen 22:00 Uhr fuhr eine 22-jährige Pkw-Lenkerin auf der Walgauautobahn von Feldkirch kommend in Richtung Tirol. Angeblich soll dabei ein Fuchs die Fahrbahn überquert haben. In weiterer Folge bremste sie ihr Fahrzeug stark ab. Der hinter ihr fahrende Lkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Auto auf.