Fuassballerball des FC Hörbranz

FC Hörbranz feiert mit Fans und Freunden eine großartige Partynacht!!

Am Samstag den 20.01.2024 lud der FC Hörbranz Fans, Freunde, Sponsoren, Spieler, Verwandte, Bekannte sowie Faschings- und Partytiger zum großen und legendären Fuassballerball in den Leiblachtalsaal. Eröffnet wurde die Partynacht, durch die Bürgermeister Andreas Kresser in gewohnt beeindruckender Form führte, durch die Show der Nachwuchsspieler. Diese sorgte für begeisterten Applaus unter den Gästen. Anschließend konnten die Organisatoren eine Überraschung verkünden. Das Bregenzer Prinzenpaar, Prinzessin Isabella, Prinz Cornelius, Infantin Penelope, ihr großes Zirkusgefolge, der Fanfarenzug Bregenz und die Narrenpolizei hatten sich vor dem Eingang versammelt und statteten dem Ball einen offiziellen Besuch ab. Aber ein Faschingsherrscherpaar war den FClern nicht genug und sie boten ihren Gästen gleich einen zweiten blaublütigen Auftritt. Kurz nach dem Bregenzer Auftritt übernahmen das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Desiree, Prinz Florian, ihr Seerosengefolge, die Hörbranzer Raubritter und die Leiblachtaler Schalmeien im Leiblachtalsaal die Regentschaft. Die große Faschingsgilde zeigte ihr Können. Die Prinzenpaarshow wurde aufgeführt, die begehrten Prinzenorden wurden an ausgesuchte Persönlichkeiten übergeben und die Prinzengesetze für die Fußballer wurden verkündet. Als Krönung brachten die Leiblachtaler Schalmeien die Saalwände zum beben und zeigten ihre musikalische Leistungen an den originalen Instrumenten. Die Faschingsgesellschaft wurde gefeiert und es wurde mit der Faschingsgesellschaft gefeiert. Nach den offiziellen Auftritten der edlen Prinzenpaare sorgten „The Souljackers“ mit ihrem Sound für perfektes Partyfeeling und die Tanzfläche war den ganzen Abend bestens besetzt. Vor der legendären und mit Spannung erwarteten Mitternachtsshow des FC wurden die Hautpreise der Fußballertombola verlost. Beim Gewinnspiel des Abends fanden viele tolle Preise neue Besitzer. Die Mitternachtseinlage der Sportler, die von Karin Greiter einstudiert wurde, sorgte für Beifallsstürme im Publikum. Gekonnt und voll Charme setzten sich die Tänzer in Szene, für die geforderte Zugabe wurde das Kostüm sogar noch einmal überarbeitet. Zu später Stunde wechselte Conférencier Bürgermeister Andreas Kresser Mikrofon und Platz, als DJ Bürgi trat er an der Fussballerbar einen weiteren Dienst an diesem Abend an und versorgte die Barbesucher lange mit entsprechendem Sound. Dort konnte man den Partyabend bei Gesprächen und eigens für die die Fußballer kreierten Bargetränken ausklingen lassen.