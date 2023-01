Volles Haus bei den Hörbranzer FClern

Am Samstag den 28.01.2023 lud der FC Hörbranz seine Spieler, Familien, Mitglieder, Funktionäre, Sponsoren, Gönner und Freunde zum Fuassballerball 2023 in den Leiblachtalsaal. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und die Organisatoren konnten sich über ein vollen Haus freuen und ihr Programm zurecht Stolz präsentieren. Durch den Abend führte niemand geringerer als Bürgermeister Andreas Kresser, ein bekennender Faschingsfan und bekannter DJ, der auch noch als DJ Andy gleich einen weiteren Auftritt hatte. Gestartet wurde mit der FC Nachwuchsshow. Dabei zeigten die jungen Fussballer ihr akrobatisches und tänzerisches Können zu Queen-songs und begeisterten das Publikum mit Unterstützung von Trainer Robert Gass als Freddie Mercury-doubles. Im Anschluss zogen die Leiblachtaler Schalmeien, die Hörbranzer Raubritter und das amtierende 46. Prinzenpaar im Leiblachtal, Prinzessin Simone und Prinz Hubert, samt ihrem flockigen Gefolge in den Saal. Die Faschingsregenten führten ihre Prinzenshow auf, verliehen die Prinzenorden und proklamierten ihre Fussball-Gesetze. Die Leiblachtaler Schalmeien heizten in gewohnter Manier ein und brachten die Stimmung zum Brodeln. Danach übernahmen „The Souljackers“ musikalisch das Kommando über den Leiblachtalsaal und füllten die Tanzfläche. Um 24.00 Uhr folgte dann das Highligt des Abends. Die Spieler des FC Hörbranz tanzten sich vor allem in die Herzen der anwesenden Damen und zeigten ihre vielseitigen Talente auf der Showbühne. Mit begeistertem Applaus wurde eine Zugabe vom Publikum gefordert, die dann auch gerne erfüllt wurde. Zu später Stunde wurde im Barbereich das DJ-Pult unter Spannung gesetzt und DJ Andy bediente die Regler. Eine große Tombola, bei der es viele tolle Preise zu gewinnen gab, rundete den großartigen Abend ab. Obmann Julian Halder zeigte sich erfreut über den Fuassballerball 2023. Den Gästen und Partyfans war die Freude und der Spaß anzumerken, mit der sie die Veranstaltung genossen.