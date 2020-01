Fuassballerball 2020

Jubiläumsball war wieder ein voller Erfolg!!

Gestartet wurde der Abend wieder mit einem Auftritt des FC Nachwuchses. Die Kicker des U10 Team boten eine mitreißende Tanzaufführung und wurden verdienterweise in den Mittelpunkt gestellt. In der Zugabe durften die Mütter der Nachwuchsstars auf der Bühne im Scheinwerferlicht mittanzen. Mit Brassclub wurde eine coole Partyband verpflichtet, die mit ihrem Sound beste Stimmung und gute Laune im Saal verbreitete. Auch das 44. Hörbranzer Prinzenpaar Prinzessin Anita und Prinz Mario mit ihrem Surfergefolge stattete dem FC-Ball mit den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien einen Besuch ab. Verdiente Persönlichkeiten wurden mit den begehrten Prinzenorden ausgezeichnet, die Prinzenshow wurde aufgeführt und die Musikertruppe der Faschingsregenten brachte mit ihren außergewöhnlichen Instrumenten den Ballsaal zum Kochen. Highlight war wie die letzten Jahre auch die Mitternachtsshow, die vom FC selbst eingeprobt und aufgeführt wird. Mit einem Medley der vergangenen Mitternachtseinlagen sorgten die Spieler der FC Hörbranz für wahre Begeisterungsstürme und wurden mit ihrer Choreografin Magdalena Dworzak wie Stars gefeiert. Zu später Stunde sorgte an der Fuassballerbar der DJ für perfekten Barsound. Bei der großen FC-Tombola warteten tolle Preise auf ihre neuen glücklichen Besitzer.