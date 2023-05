Frühsommerliche Wärme und Gewitter

Vorarlberg genießt weiterhin frühsommerliche Temperaturen mit sporadischen Gewittern und Regenschauern.

Der Sonntag ist überwiegend sonnig, doch im Bregenzerwald könnten punktuelle Schauer oder Gewitter auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Montag erwartet uns ein weiterer sonniger Tag mit der Möglichkeit von lokalen Schauern oder Gewittern gegen Abend, besonders zwischen Bodensee und Tannberg. Der Dienstag beginnt wahrscheinlich mit Schauern und Gewittern am Bodensee und im Vorderwald, bevor am Nachmittag verbreitet kräftige Regenschauer und Gewitter zu erwarten sind. Der Rest der Woche präsentiert sich mit einer Mischung aus Sonnenschein, Wolken und gelegentlichen Regenschauern. Bleiben Sie dran, um aktuelle Wetterupdates für Vorarlberg zu erhalten.