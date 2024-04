Frühlingszauber auf dem Sunnahof

Wenn der Frühling kommt, erwacht auch der Sunnahof in Tufers zu neuem Leben. Zarte Setzlinge sprießen, bunte Blumen erblühen, und überall stellt sich tierischer Nachwuchs ein. Um all diese Wunder zu feiern und zu teilen, lädt der Bio-Bauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg Groß und Klein vom 22. April bis zum 27. April 2024 zur Frühlingswoche ein.

Während der Frühlingswoche können die Gäste wieder zahlreiche Highlights erleben. Gartenliebhaber können sich auf eine breite Auswahl an Setzlingen, Gemüse- und Jungpflanzen, Kräutern, Blumen sowie Erde, Dünger und Saatgut freuen. Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an alten Sorten und Raritäten. Im Hofladen lockt eine vielfältige Auswahl an Bio-Produkten und hausgemachten Erzeugnissen. Am Donnerstag gibt es als „bsundriges“ Angebot Bio-Schweinefleisch direkt vom Sunnahof.