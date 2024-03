Frühlingserwachen

Es duftet nach Frühling und Ostern ist nah!

Im Garten stecken die ersten Frühlingsboten ihre Köpfchen durch die Schneedecke. Theresa Baumgartner lädt uns ein in ihren märchenhaften Garten und begrüßt das Wiedererwachen der Natur mit einer wunderbaren leichten Frühlingsküche. Nach der langen Winterzeit sehnen wir uns nach einem zarten Grün, frischen Wildkräutern und einem ersten Picknick in der Natur. Wir sammeln Bärlauch im Wald. Veilchen auf der Wiese und tragen sie taufrisch in die Küche. Die Kinder lassen sich schnell von er Frühlingsfreude anstecken und basteln lustige Girlanden aus Pusteblumen. Kommt, wir tanzen in den Frühling mit regionalen& saisonalen Rezepten vom Frühlingsbeginn bis zum Mittsommerfest.